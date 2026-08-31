Un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado en el mecanismo de un ascensor en el edificio donde trabajaba, ubicado en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. El hombre fue encontrado durante la mañana de este domingo y la Justicia investiga cómo se produjo el fatal accidente.

El hecho ocurrió en un inmueble situado sobre calle 25 de Mayo al 900. Según las primeras informaciones, el episodio habría sucedido durante la noche y fue advertido recién por la mañana, cuando otro trabajador notó que su compañero no aparecía y dio aviso a las autoridades.

Cerca de las 7.40, personal de la Subdirección General de Bomberos llegó al lugar tras recibir una alerta por una persona atrapada en el ascensor. Al ingresar al edificio, los efectivos encontraron al guardia aprisionado a la altura del primer piso, con parte de su cuerpo atrapada por el mecanismo del elevador.

Ante la complejidad de la situación, los bomberos tuvieron que abrir la puerta del ascensor desde el segundo piso para poder acceder hasta donde se encontraba la víctima y permitir el ingreso del equipamiento médico.

Personal del servicio de emergencias 107 también acudió al edificio y constató que el trabajador ya había fallecido. La identidad de la víctima no fue informada oficialmente.

Tras el hallazgo intervino personal de la Policía Judicial, que comenzó con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. Por el momento, no se estableció con precisión qué provocó que el trabajador quedara atrapado por el mecanismo.

La investigación también buscará determinar en qué momento se produjo el episodio y reconstruir las circunstancias que derivaron en la muerte del guardia de seguridad.