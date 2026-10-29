La tragedia ferroviaria en España sumó una nueva víctima argentina. Este jueves 29 de octubre confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el hombre de 51 años que permanecía desaparecido desde el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo. La noticia se conoció en medio de una actualización del balance de fallecidos, que inicialmente había sido elevado a 74, aunque posteriormente las autoridades españolas rectificaron la cifra y la mantuvieron en 69.

Según confirmaron fuentes a TN, Randazzo vivía en Europa desde 2002, donde trabajaba en el área de comunicaciones. Sus familiares habían iniciado una intensa búsqueda luego de perder contacto con él tras el accidente ocurrido durante la mañana del miércoles 28 de octubre.

De acuerdo con la información proporcionada por su entorno, el argentino viajaba en el vagón número 8 de una de las formaciones involucradas en la colisión. Durante las horas posteriores al siniestro, sus allegados difundieron sus datos con la esperanza de obtener información sobre su paradero, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Randazzo es el segundo argentino cuya muerte se conoce a raíz de la tragedia. La primera víctima identificada fue Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que también viajaba en uno de los trenes accidentados.

El accidente se produjo alrededor de las 8.54 del miércoles, cuando un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de una formación de Iryo que se encontraba detenida cerca de Urda, en la provincia de Toledo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó numerosos heridos.

Durante este jueves, los equipos de emergencia continuaron trabajando en la zona, mientras las grúas comenzaron a retirar los vagones dañados para avanzar con la búsqueda y recuperación de víctimas.

En paralelo, las autoridades ferroviarias investigan las circunstancias que desencadenaron la colisión. Las primeras informaciones apuntan a una falla técnica seguida de posibles errores en la gestión de la circulación, aunque las responsabilidades todavía deben determinarse.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó esclarecer las causas del accidente. Mientras tanto, España inició tres días de luto oficial en homenaje a las víctimas de una tragedia que volvió a conmocionar al país.