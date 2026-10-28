La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, mantiene en vilo a una familia argentina que busca desesperadamente a Agustín Randazzo, un hombre de 51 años que viajaba en uno de los trenes involucrados en el accidente. Desde el momento de la colisión, sus familiares no lograron comunicarse con él y desconocen su paradero.

Randazzo reside en España desde 2002 y había abordado un tren de alta velocidad de Renfe para realizar un viaje laboral. Según informaron sus allegados, se encontraba en el vagón número 8 del convoy que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando ocurrió el choque.

Su primo, Rafael García Junicol, explicó que se enteró de la situación a través del hermano del desaparecido. Desde entonces, la familia intenta obtener información sobre su estado de salud y determinar si fue trasladado a alguno de los hospitales que recibieron a las víctimas.

El hermano de Agustín, identificado como Jorge, presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades policiales de Madrid y aportó muestras de ADN para facilitar una eventual identificación. Además, emprendió viaje hacia Toledo con la intención de recorrer los centros médicos y buscar información entre las personas hospitalizadas.

La familia también difundió fotografías y características físicas del argentino para facilitar su búsqueda. Randazzo tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele utilizar una gorra negra y anteojos de sol oscuros.

Su pareja, Sergi, se sumó al pedido de colaboración mediante las redes sociales. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8", expresó en una publicación.

Mientras tanto, los familiares mantienen la esperanza de encontrarlo entre los heridos que todavía no fueron identificados. Las personas que puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 4192-7700, difundido por sus allegados.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.53, hora española, cuando dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo colisionaron en la provincia de Toledo, en las inmediaciones de Urda. El siniestro dejó un saldo provisional de al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar, mientras las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas y la investigación para establecer las causas del choque.

La búsqueda de Randazzo se suma a la de otros pasajeros cuyos familiares todavía no pudieron establecer contacto, en medio de una de las tragedias ferroviarias más graves registradas recientemente en España.