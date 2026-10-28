Una sanjuanina murió en el trágico choque de trenes en España.

Una mujer oriunda de San Juan fue identificada entre las víctimas fatales del trágico choque de trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España. Se trata de Ana Martina Conte Grand, una argentina que residía en Andalucía y que viajaba acompañada por su hermano, quien resultó afectado por el accidente y fue trasladado a un centro de salud.

La noticia se conoció durante la tarde, cuando las autoridades españolas avanzaron con la identificación de las personas fallecidas en la colisión entre dos formaciones de alta velocidad. Según informó Clarín, la sanjuanina se encontraba en el coche número 7 de uno de los trenes involucrados en el siniestro.

Conte Grand, de profesión podóloga, vivía en territorio español y había abordado la formación que realizaba el trayecto entre Madrid y Sevilla. Su hermano, que viajaba junto a ella, fue trasladado al Hospital de Toledo, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.53, hora de España, en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. Por causas que todavía son materia de investigación, dos trenes de alta velocidad pertenecientes a las compañías Renfe e Iryo colisionaron mientras cubrían el recorrido entre Madrid y Sevilla.

La magnitud del impacto provocó importantes daños en las formaciones y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con personal sanitario, bomberos y equipos especializados en rescate.

De acuerdo con el último balance difundido por medios españoles, la tragedia dejó al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos. Las autoridades advirtieron que las cifras podrían modificarse a medida que avancen las tareas de identificación y asistencia a las víctimas.

En paralelo, continúa la búsqueda de otro argentino, identificado como Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche número 8 de uno de los trenes accidentados. Su familia perdió contacto con él después del choque y comenzó a recorrer hospitales y dependencias policiales para intentar localizarlo.

Randazzo reside en España desde 2002 y había realizado el viaje por cuestiones laborales. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares presentaron una denuncia y aportaron muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación.

Por su parte, la Cancillería argentina expresó sus condolencias por la tragedia e informó que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran siguiendo la situación para brindar asistencia a los ciudadanos afectados.

La muerte de Ana Martina Conte Grand suma a San Juan al dolor provocado por una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos tiempos en España, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.