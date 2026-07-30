Con un profundo silencio, abrazos y rostros marcados por el dolor, familiares, amigos y compañeros de las siete víctimas de la tragedia aérea en Valle Fértil permanecen este jueves en la Morgue Judicial, a la espera de la llegada de los cuerpos para iniciar la despedida.

Desde las primeras horas de la tarde, allegados comenzaron a concentrarse en el edificio judicial de Rivadavia, donde se espera el arribo de la caravana que trasladó a las víctimas desde Ischigualasto. El clima es de conmoción y expectativa, mientras las familias aguardan noticias sobre el ingreso de los cuerpos y el inicio de las actuaciones judiciales.

El traslado comenzó durante la mañana, luego de que los equipos de rescate lograran recuperar los cuerpos en la zona del accidente. Debido a las dificultades del terreno, primero fueron llevados en helicóptero hasta un punto de apoyo dentro del Parque Provincial Ischigualasto y, desde allí, continuaron el recorrido por vía terrestre hasta la ciudad de San Juan.

Conmoción entre los allegados a la espera de los cuerpos.

Una vez que los cuerpos ingresen a la Morgue Judicial, quedarán a disposición de la Justicia Federal. Allí se realizarán las pericias y autopsias correspondientes, un procedimiento indispensable antes de que puedan ser entregados a sus familiares para los velatorios y las ceremonias de despedida.

La tragedia ocurrió el martes, cuando un helicóptero Bell 412 se precipitó en una quebrada de Ischigualasto durante una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El accidente dejó siete víctimas fatales, entre ellas cuatro funcionarios del Gobierno de San Juan, hecho que motivó el decreto de tres días de duelo provincial.

La llegada de los cuerpos llegarían en la tarde.

Mientras el operativo de traslado llega a su tramo final, en las puertas de la Morgue Judicial solo reina el silencio. Familiares y seres queridos esperan el momento más difícil: recibir a las víctimas para comenzar el último adiós.