Tragedia en Ischigualasto: trasladan los cuerpos vía terrestre hasta la Morgue Judicial

Luego de un operativo marcado por las dificultades del terreno y las condiciones climáticas, comenzó el traslado de los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil.

La tragedia tuvo un importante despliegue policial. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La información fue confirmada por familiares de las víctimas que se encuentran en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, donde durante la mañana finalizaron las tareas de peritaje sobre la aeronave y se inició el procedimiento para retirar los cuerpos del lugar del siniestro.

Según pudo averiguar Ariel Petruccelli, enviado especial de DIARIO HUARPE, la Policía de San Juan comenzó a desalojar la zona de ingreso al parque para permitir el avance del operativo.

El operativo saliendo del Parque Ischigualasto. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El helicóptero que participó del rescate realizó tres viajes hacia la zona del accidente y regresó al punto de apoyo montado dentro del parque. Desde allí, los cuerpos serán trasladados en una caravana terrestre que recorrerá la Ruta 150 hasta Huaco y luego continuará por la Ruta 40 rumbo a Rivadavia.

El acceso al lugar estuvo restringido desde la Ruta 150, donde se montó un operativo de seguridad. Desde ese punto hasta el ingreso al parque hay aproximadamente un kilómetro y medio, mientras que hasta el sitio donde cayó la aeronave había unos 30 kilómetros, con un tramo que solo pudo realizarse mediante vehículos 4x4 y otro sector a pie.

La caravana en camino a la morgue judicial. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Durante la noche, los equipos de rescate habían instalado un campamento en el punto máximo al que pudieron llegar los vehículos todoterreno, a unos 24 kilómetros del parque. Desde allí, durante las primeras horas del día, comenzaron las tareas de peritaje.

Las condiciones meteorológicas complicaron el operativo. En la zona hubo fuertes ráfagas de viento, niebla y un cielo totalmente cubierto, factores que dificultaron inicialmente los vuelos hacia el lugar del siniestro.

Una vez finalizadas las pericias, el helicóptero de apoyo comenzó con el traslado de los cuerpos hacia el punto base. Según indicaron desde el lugar, se realizaron viajes llevando de a dos víctimas, aunque no descartaban que en el último traslado se haya podido completar la totalidad del operativo.

Desde allí, una vez reunidos todos los cuerpos, comenzaron a salir vehículos oficiales y unidades de traslado sanitario. Una ambulancia del Gobierno provincial ingresó al lugar, al igual que camionetas vinculadas a los equipos de emergencia y manejo del fuego.

Los cuerpos serán trasladados a la morgue judicial en Rivadavia, donde se realizarán las autopsias correspondientes por disposición de la Justicia Federal, que lleva adelante la investigación encabezada por el fiscal federal Francisco Maldonado.

Entre las víctimas se encuentran cuatro sanjuaninos: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. También fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Los familiares de las víctimas llegaron hasta el parque en medio de una profunda conmoción. La investigación continuará bajo coordinación de la Justicia Federal, mientras San Juan permanece atravesado por el duelo provincial decretado tras la tragedia.