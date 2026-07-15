Una jornada que comenzó como un día de rutina en el centro de Jáchal culminó en tragedia este martes 14 de julio. Valentín Nicolás Castro, de 77 años, perdió la vida horas después de ser atropellado por un motociclista en una céntrica arteria de la ciudad.

El siniestro ocurrió cerca de las 12:30, cuando Castro caminaba por la vereda de calle Juan de Echegaray, entre Agustín Gómez y avenida 25 de Mayo. Según las primeras reconstrucciones de la Unidad Fiscal del Norte, el hombre intentó cruzar la calzada en un momento en que transitaba por el lugar Elías Pizarro, de 24 años, al mando de una motocicleta.

Al parecer, el conductor no logró advertir la presencia del peatón a tiempo, produciéndose una colisión de alta energía que dejó a ambos tendidos sobre el pavimento con heridas de consideración.

Asistencia y traslado

Efectivos de la Comisaría 21.ª de San José de Jáchal, que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en la zona, intervinieron de inmediato junto a los vecinos que socorrieron a las víctimas. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Roque de Jáchal.

Tras las primeras evaluaciones, se confirmó que Valentín Nicolás Castro, quien presentaba un cuadro de politraumatismo grave, con lesiones visibles de sangrado en el rostro y la cabeza.

Elías Pizarro, en tanto, resultó con una fractura con desplazamiento en la clavícula derecha. Dada la gravedad de los cuadros clínicos, a las 16:30 hs. se dispuso la derivación de ambos pacientes al Hospital Rawson, en la capital provincial.

Desenlace fatal

Pese a los esfuerzos médicos, el estado de salud de Castro se deterioró drásticamente. A las 18:30 hs. fuentes de la Unidad Fiscal del Norte confirmaron su deceso.

Ante el fallecimiento, la justicia ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor. Paralelamente, la investigación continúa su curso bajo la órbita de la UFI interviniente, con el objetivo de determinar con exactitud las circunstancias del impacto mediante la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona, elementos clave para establecer posibles responsabilidades penales.



