Una tragedia conmociona a Guaminí luego de que una lancha con cinco hombres a bordo volcara en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.

El accidente ocurrió el sábado, cuando la embarcación perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna. Los cinco ocupantes terminaron en el agua y se desplegó un amplio operativo para intentar localizarlos.

Durante las tareas de búsqueda fueron encontrados los cuerpos de José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; y José Luna, de 70.

Este domingo también fue localizado el cuerpo de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien trabajaba como guía de pesca y residía en el Balneario Cochicó. Con este hallazgo, ya son cuatro las víctimas fatales confirmadas.

Continúa la búsqueda del quinto ocupante

Mientras los equipos de emergencia localizaron a las cuatro víctimas, todavía permanece desaparecido el quinto hombre que viajaba en la lancha.

Del operativo participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Las tareas tuvieron que ser interrumpidas durante la noche por la falta de iluminación y fueron retomadas durante las primeras horas del domingo.

Los rescatistas recorren distintos sectores de la laguna para intentar encontrar al último ocupante y determinar qué ocurrió con la embarcación.

Investigan las causas del accidente

Por el momento, las circunstancias que provocaron el vuelco permanecen bajo investigación. La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

Además, la Policía Comunal de Guaminí dispuso suspender las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.