Una beba de 11 meses murió y su madre, de 18 años, permanece internada en grave estado luego de que ambas fueran alcanzadas por un disparo dentro de una vivienda de Villa Diamante, en el partido bonaerense de Lanús. Por el hecho fue detenido el tío paterno de la pequeña, un joven de 22 años que, según la principal hipótesis, manipulaba una pistola cuando se produjo el tiro.

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en una casa ubicada sobre la calle San Judas. La Policía tomó conocimiento de lo sucedido luego de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de dos personas heridas de arma de fuego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

Debido a la gravedad de las heridas, la beba, llamada Cataleya, y su madre fueron trasladadas por una ambulancia del SAME al Hospital Evita de Lanús.

La pequeña presentaba una herida de bala en el abdomen. Pese al trabajo realizado por los médicos, murió poco después de ingresar al centro de salud.

Su mamá, en tanto, recibió el disparo por la espalda y tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. De acuerdo con la última información oficial, permanece internada en estado grave e inestable.

Detuvieron al tío de la beba

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores detuvieron al tío paterno de Cataleya, de 22 años. De acuerdo con los testimonios incorporados hasta el momento, el joven habría estado manipulando una pistola cuando se produjo el disparo que alcanzó a la madre y a su hija.

Sin embargo, la mecánica exacta del hecho todavía está bajo investigación y uno de los principales interrogantes es qué ocurrió con el arma.

La Policía preservó la vivienda para realizar las pericias, pero la pistola no fue encontrada en el lugar. Tampoco hallaron evidencias balísticas durante la primera inspección.

Los investigadores realizaron allanamientos para intentar localizar el arma. En uno de los procedimientos secuestraron dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, aunque no sería la utilizada durante el episodio. Otro operativo realizado en una vivienda donde sospechaban que podía haber sido escondida la pistola también terminó sin resultados.

La causa quedó en manos de la UFI N°8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa.

Mientras continúa la investigación, familiares y vecinos se movilizaron para reclamar justicia por la muerte de Cataleya y acompañar a su mamá, quien continúa luchando por su vida.