La madre y la tía de un agente penitenciario que había sido tomado de rehén por dos internos murieron este martes 27 de octubre en un accidente de tránsito en Mendoza. Las mujeres viajaban hacia la cárcel de Boulogne Sur Mer para acompañar a su familiar cuando la camioneta en la que se trasladaban chocó contra un árbol sobre la Ruta Nacional 7.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Iris Estrada, de 55 años, y Alejandra Flores, de 52. El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30, a la altura del departamento de San Martín, mientras una fuerte tormenta de lluvia y granizo afectaba el este de la provincia.

En el vehículo viajaban otras tres personas, que resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud. Según los primeros reportes, sus lesiones no revestían gravedad.

Cómo fue el choque en la Ruta 7

La camioneta había sido facilitada por la Municipalidad de La Paz para trasladar a los familiares de Mauro Zugasti, de 32 años, hasta el establecimiento penitenciario ubicado en la ciudad de Mendoza.

El grupo salió desde La Paz después de enterarse de que el agente estaba retenido por dos presos. Durante el trayecto, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol en las inmediaciones de calle Fernández, entre los carriles Montecaseros y Buen Orden.

Las condiciones meteorológicas complicaban la circulación en ese sector de la ruta. Las dos mujeres quedaron atrapadas y murieron en el lugar. Bomberos intervinieron para rescatar a las víctimas y asistir a los demás ocupantes.

Entre los pasajeros estaba Jorge Zugasti, hermano del penitenciario, quien resultó ileso. El conductor y otra mujer también fueron asistidos. Las actuaciones buscan establecer las circunstancias del accidente.

La familia se enteró de la toma por un video en TikTok

Los familiares conocieron la situación a través de una transmisión en vivo realizada desde el teléfono celular del propio penitenciario. Según los reportes, los internos lograron desbloquear el dispositivo y difundieron imágenes en las que se veía al agente retenido dentro del pabellón 16.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, explicó que el municipio puso a disposición una camioneta y un conductor para que la madre y la tía pudieran llegar hasta el penal. La noticia de que Zugasti estaba cautivo generó preocupación en su familia y motivó el viaje durante la madrugada.

Cómo terminó la toma de rehén en la cárcel de Mendoza

Mientras los familiares viajaban, dos internos mantenían cautivo al agente en el complejo penitenciario de Boulogne Sur Mer. El episodio comenzó durante la madrugada y los presos reclamaban ser trasladados a otras unidades carcelarias, además de cambios en las condiciones de las visitas.

Los detenidos fueron identificados como Claudio Alexander González Flores y Ramiro Armando Colucci. Uno pedía ser trasladado al complejo de Almafuerte, en Cacheuta, mientras que el otro solicitaba ir a una cárcel de Tucumán.

La situación se resolvió cerca de las 8.30, después de casi siete horas de negociaciones, con la liberación de Zugasti, quien se encontraba en buen estado general. La resolución del conflicto dentro del penal llegó después del accidente que terminó con la vida de su madre y su tía, quienes habían salido para acompañarlo.