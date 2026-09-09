La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que 5133 personas permanecen desaparecidas tras la catástrofe provocada por la riada que arrasó distintas zonas del norte y centro del país.

Entre los desaparecidos hay 587 turistas extranjeros, mientras cientos de familias continúan esperando información sobre sus seres queridos.

Hasta el momento fueron recuperados 1367 cuerpos y restos humanos en los 15 municipios declarados como zonas de desastre prioritario. Sin embargo, solo 102 víctimas pudieron ser identificadas y entregadas a sus familiares. El resto permanece en proceso de reconocimiento.

El desafío de identificar a las víctimas

Las tareas de identificación se desarrollan en condiciones extremadamente complejas, tanto en instalaciones improvisadas de las zonas montañosas como en hospitales y morgues de las principales ciudades.

Especialistas provenientes de China, India y Corea del Sur participan de los trabajos para acelerar el reconocimiento de los cuerpos.

La Policía de Nepal ya recolectó 2698 muestras de ADN. De ese total, 1286 corresponden a restos encontrados y otras 1412 fueron tomadas a familiares de las personas desaparecidas, incluso en otros países para intentar identificar a los turistas que todavía no fueron localizados.

Miles de personas quedaron desplazadas

La tragedia también provocó una enorme crisis humanitaria. Más de 3600 personas permanecen desplazadas y alojadas en 37 centros de acogida temporal ubicados en los distritos de Nuwakot, Rasuwa y Dhading.

El hacinamiento y la contaminación del agua aumentaron el riesgo de enfermedades, entre ellas el cólera.

La destrucción de puentes y rutas también dificultó el acceso a numerosas comunidades. En algunos sectores, los comercios se quedaron sin mercadería y la ayuda humanitaria quedó bloqueada en puntos logísticos como Bidur y Dhunche.

Más de 21.000 efectivos participan del operativo

Más de 21.000 efectivos continúan trabajando en la búsqueda y rescate de las personas desaparecidas. Los operativos se realizan por tierra, aire y también en túneles de centrales hidroeléctricas.

Uno de los principales focos está puesto en las galerías de la central Upper Trishuli-1, donde se teme que cientos de trabajadores hayan quedado atrapados.

El portavoz del ejército de Nepal, Raja Ram Basnet, aseguró que las tareas continúan “con el mismo impulso que teníamos el primer día”.

“Nuestro foco está en la búsqueda y rescate en tres niveles, en el suelo, por aire y en los túneles. Nos estamos asegurando de que nadie quede atrás”, sostuvo.

El rescate de tres trabajadores atrapados en túneles (dos nepalíes y un ciudadano chino) renovó las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes.

Las escuelas comenzaron a reabrir

Mientras continúa la emergencia, algunas zonas afectadas comenzaron a recuperar parcialmente sus actividades.

En Bidur, en el distrito de Nuwakot, las escuelas retomaron las clases este miércoles después de permanecer cerradas desde el 26 de agosto, cuando la riada arrasó la región.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Aproximadamente 600 menores permanecen desaparecidos y más de 7000 estudiantes concurren a establecimientos educativos que resultaron dañados por el desastre.