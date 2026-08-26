La inundación que golpeó este miércoles una región montañosa de Nepal fue, en realidad, una riada: una crecida repentina y violenta de un río que provoca una enorme corriente de agua capaz de avanzar rápidamente y arrasar todo lo que encuentra a su paso.

El fenómeno afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet. La crecida del río Bhote Koshi avanzó con una fuerza tal que destruyó localidades, viviendas, carreteras y puentes y dejó sectores completamente cubiertos de barro y escombros.

Una impactante riada arrasó la frontera entre Nepal y el Tibet. (AP)

La particularidad de una riada como esta es que el agua no se comporta como una inundación convencional. Se trata de una masa que puede aumentar de manera súbita y desplazarse por los cauces con una enorme velocidad, especialmente en regiones montañosas y valles estrechos como los de Nepal.

Por eso, el fenómeno fue comparado con un “tsunami de agua”. La expresión busca graficar la forma en que una enorme masa de agua, lodo y restos descendió por el valle y golpeó las zonas pobladas. Las imágenes muestran vehículos arrastrados por la corriente, construcciones destruidas y puentes que quedaron completamente bajo el agua.

¿Qué provocó la riada?

La causa todavía se encuentra bajo investigación. Una de las principales hipótesis apunta a que un terremoto de magnitud 4,4 registrado en la región pudo haber provocado un desprendimiento de tierra, hielo y rocas que bloqueó temporalmente el curso del río. La acumulación de agua habría generado posteriormente una liberación repentina y una gigantesca corriente aguas abajo.

También se analiza la posibilidad de que el desastre haya estado relacionado con el vaciamiento repentino de un lago glaciar, un fenómeno que puede generar crecidas extremadamente rápidas y destructivas.

Una tragedia que dejó cientos de desaparecidos

La riada provocó decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Los últimos balances difundidos durante la jornada elevaban a al menos 95 las víctimas fatales en Nepal, mientras que una lista provisional incluía a 484 viajeros cuyo paradero no había podido ser establecido, entre ellos 391 extranjeros.

La fuerza del agua también destruyó infraestructura clave. Carreteras, puentes y centrales hidroeléctricas resultaron afectados, lo que complicó todavía más el acceso de los equipos de emergencia a las zonas damnificadas.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, el Ejército y la Policía de Nepal desplegaron efectivos y helicópteros para intentar llegar a las localidades aisladas y localizar sobrevivientes. Las lluvias y los daños en los caminos dificultan las operaciones y mantienen el riesgo de nuevas riadas y deslizamientos.