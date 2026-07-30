Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada desde el lunes fue hallada muerta en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este. La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, oriunda de Córdoba y residente desde hacía varios años en Uruguay.

La desaparición había sido denunciada por su familia luego de que saliera de su departamento, ubicado en Maldonado, y no regresara. Desde ese momento, la Policía uruguaya desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir sus últimos movimientos.

Cómo fue el hallazgo

El cuerpo fue encontrado en la noche del miércoles en una zona de arbustos cercana a Playa Mansa. Según trascendió, fueron familiares y personas que participaban de la búsqueda quienes advirtieron la presencia de un bulto y dieron aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que se trataba de la joven desaparecida.

Las primeras pericias fueron realizadas por Policía Científica y médicos forenses, mientras que la Justicia dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Qué se sabe de la investigación

De acuerdo con información difundida por el Ministerio del Interior de Uruguay, los investigadores no encontraron indicios de participación de terceros y el caso es investigado, en principio, como un suicidio. Las autoridades señalaron que desde el inicio de la búsqueda manejaban la hipótesis de una desaparición por voluntad propia.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Uruguay como en Córdoba, provincia de donde era oriunda la joven. Familiares y allegados habían impulsado una intensa campaña en redes sociales para intentar encontrarla con vida.