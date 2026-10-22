Natalí Leiria, la sanjuanina oriunda de Jáchal que sufrió un trágico accidente de tránsito en Río Negro, permanece internada en estado estable, aunque continúa con asistencia respiratoria mecánica debido a las graves lesiones que sufrió. El último parte médico, difundido este miércoles 21 de octubre, confirmó que presenta múltiples fracturas y complicaciones pulmonares que obligaron a postergar algunas intervenciones quirúrgicas. En el siniestro murió su hija mayor, Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años.

La mujer, de 45 años, continúa bajo atención médica en la Clínica y Maternidad Juan Domingo Perón, ubicada en Catriel. Según la información difundida por sus familiares, presenta una contusión pulmonar y un neumotórax de grado II, lesiones que afectan su capacidad respiratoria y requieren ventilación mecánica.

Si bien su estado es estable, los profesionales mantienen un seguimiento permanente debido a la complejidad del cuadro. Las dificultades respiratorias condicionan su recuperación y obligan a evaluar cuidadosamente cuándo podrán realizarse las operaciones pendientes.

Entre las lesiones que sufrió se encuentra una fractura de mandíbula, que ya fue estabilizada. Además, se solicitaron los materiales necesarios para completar los tratamientos quirúrgicos, aunque todavía resta disponer de ellos y determinar cuándo estará en condiciones de afrontar los procedimientos.

Cómo sigue la salud de la hija menor de Natalí Leiria

Mientras la sanjuanina permanece internada en Catriel, su hija menor, Avril, de 13 años, continúa hospitalizada en la Clínica Pediátrica San Lucas, en Neuquén, donde recibe atención especializada por las lesiones que sufrió durante el accidente.

La adolescente presentó múltiples fracturas y debió ser trasladada para recibir tratamiento. Según las últimas informaciones, la familia aguardaba un nuevo informe médico para conocer cómo avanza su recuperación y cuáles serán los próximos pasos.

En medio de este difícil panorama, familiares, amigos y vecinos de Jáchal mantienen cadenas de oración por la salud de ambas sobrevivientes. Los mensajes de acompañamiento comenzaron a multiplicarse después del accidente que terminó con la vida de Luana.

Cómo ocurrió el trágico accidente en Río Negro

El siniestro vial ocurrió el domingo 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 104, en cercanías de Catriel, provincia de Río Negro.

Natalí viajaba junto a sus dos hijas en un Volkswagen Gol cuando, por circunstancias que todavía se investigan, el vehículo chocó de frente contra una camioneta Ford Ranger.

Una de las hipótesis preliminares indica que una maniobra para esquivar un bache de grandes dimensiones habría provocado que el automóvil se desplazara hacia el carril contrario, donde se produjo la colisión. Sin embargo, la mecánica del accidente continúa bajo investigación y todavía no se determinó si el deterioro de la ruta fue determinante.

Como consecuencia del impacto, Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, murió, mientras que su madre y su hermana menor sufrieron heridas de gravedad.

A tres días de la tragedia, la atención continúa centrada en la evolución de Natalí y Avril, quienes permanecen hospitalizadas mientras sus familiares acompañan el proceso de recuperación.