Una nena de nueve años murió en la Ruta Nacional 237, en Neuquén, luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su familia se despistara en medio de una fuerte nevada, cayera por un barranco y la menor saliera despedida del vehículo, en un siniestro que volvió a exponer la combinación letal de hielo, baja visibilidad y exceso de confianza al volante en rutas cordilleranas.

Según datos policiales, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.408, en la zona de Collón Curá, cuando una Toyota Hilux que se dirigía hacia la cordillera perdió el control en una curva, se deslizó sobre la calzada cubierta de nieve y terminó cayendo varios metros hacia abajo, con cuatro ocupantes a bordo.

La niña, que viajaba en la parte trasera, fue expulsada del habitáculo durante la caída y sufrió lesiones gravísimas que derivaron en su muerte casi en el acto, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

Los otros tres ocupantes —dos adultos y otro menor— resultaron con heridas de distinta consideración y fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila, donde quedaron en observación. Medios locales como LM Neuquén y Río Negro señalaron que la camioneta circulaba en un tramo donde Vialidad Nacional había advertido sobre la presencia de nieve compactada y hielo, y había recomendado el uso obligatorio de cadenas y extrema precaución.

Testigos y personal policial indicaron que, al momento del siniestro, la nevada era intensa y el viento cruzado reducía la visibilidad, condiciones que suelen convertir la Ruta 237 en uno de los corredores más peligrosos del invierno patagónico.

La fiscalía de turno ordenó pericias sobre el vehículo y la calzada para determinar la velocidad de circulación, el estado de los neumáticos y el uso correcto de sistemas de retención infantil, mientras se tomaban declaraciones a los sobrevivientes para reconstruir la secuencia previa al despiste.

En paralelo, autoridades provinciales de Seguridad y Vialidad insistieron en la necesidad de respetar las restricciones y recomendaciones de tránsito en días de tormenta, y recordaron que en la última semana se registraron varios despistes y vuelcos en rutas neuquinas por nieve y hielo, algunos con heridos graves.

La tragedia de la Ruta 237 se suma así a una serie de incidentes que reavivan el debate sobre la cultura de manejo en condiciones invernales extremas y la responsabilidad compartida entre conductores y organismos de control, que no funcionan por ausencia del Estado Nacional.

