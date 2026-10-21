Cuatro yeguas de polo murieron este miércoles luego de que un rayo impactara en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió durante una tormenta, mientras se desarrollaba una práctica en el predio deportivo.

En el lugar había alrededor de 20 animales bajo el cuidado de personal del establecimiento. La descarga afectó a seis equinos: cuatro murieron en el acto, mientras que los otros dos cayeron al suelo, pero consiguieron recuperarse.

Un cuidador salió despedido por el impacto

La potencia de la descarga también alcanzó a uno de los cuidadores que se encontraba cerca de los animales. Según las primeras informaciones difundidas sobre el episodio, el hombre salió despedido unos tres metros y cayó de espaldas.

El trabajador recibió asistencia médica tras el impacto. Los primeros reportes indicaron que fue atendido luego de sufrir las consecuencias de la descarga eléctrica, aunque no se difundieron mayores precisiones sobre su evolución.

La escena generó conmoción entre las personas que presenciaron lo ocurrido. Entre los detalles que llamaron la atención se encuentra el estado de las vendas que llevaban los animales, que quedaron dañadas por la intensidad del episodio.

El hecho ocurrió en medio de una tormenta

La tragedia se produjo durante una jornada de inestabilidad meteorológica en el norte del conurbano bonaerense. La caída del rayo provocó la muerte de los cuatro animales y obligó a intervenir al personal presente en el lugar para asistir al cuidador y verificar el estado de los otros equinos.

La información sobre el episodio continuaba en desarrollo durante este miércoles. Hasta el momento, los reportes periodísticos coincidían en la muerte de cuatro yeguas y en que otros dos animales lograron recuperarse tras caer al suelo.