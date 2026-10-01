Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un menor de edad este jueves 1 de octubre, luego de un accidente en el que estuvieron involucrados una bicicleta y un camión atmosférico. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Laprida y Belgrano, donde la víctima fue encontrada sin vida.

Según la información policial confirmada a DIARIO HUARPE, alrededor de las 13:10, efectivos de la Subcomisaría San Isidro acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito. Al llegar, encontraron al menor de 13 años tendido sobre el suelo, junto a una bicicleta, a unos 15 metros de la intersección de ambas calles.

En el lugar también se encontraba un camión atmosférico Iveco, conducido por un hombre de apellido Torres. De acuerdo con su declaración inicial, circulaba por calle Laprida de oeste a este cuando, antes de llegar a Belgrano, el ciclista presuntamente se habría cruzado en su trayectoria, lo que habría provocado el siniestro.

Esta versión forma parte de las primeras declaraciones y deberá ser contrastada con las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

Tras el hecho, personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales, bajo la intervención de la fiscal Gimena Cornejo, trabajó en el lugar para realizar las pericias y proceder al levantamiento del cuerpo.

Por su parte, el conductor del camión fue trasladado a la Comisaría 19ª en el marco de las actuaciones judiciales, con intervención de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi.