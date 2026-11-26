Una turista argentina de 36 años falleció tras ingresar al mar en la playa nudista Chihuahua, ubicada en Maldonado, Uruguay, mientras que su pareja, de la misma edad y nacionalidad, salió ilesa. Aunque trascendió que la mujer era oriunda de Viale, Entre Ríos, y que la pareja llevaba pocas horas en Punta del Este, las autoridades no informaron su nombre oficialmente.

El alerta al número de emergencias 911 ingresó cerca de las 13.30 del miércoles por dos personas con problemas dentro del agua. La Prefectura Nacional Naval movilizó recursos por tierra y una embarcación, aunque al arribar ambos integrantes de la pareja ya se encontraban fuera del mar.

El hombre salió por sus propios medios y estaba en buen estado físico, pero la mujer fue sacada inconsciente por otros bañistas. Presentes en la playa, efectivos de Prefectura y profesionales de Cardiomóvil intentaron reanimarla mediante reanimación cardiopulmonar, y a las 14.35 se confirmó su fallecimiento.

Tras el episodio, el acompañante fue llevado en estado de shock a un sanatorio cercano para su asistencia. La playa Chihuahua queda a unos 10 kilómetros de Punta del Este y solo tiene guardavidas los fines de semana, por lo que no había rescatistas del servicio al momento del suceso, mientras la fiscalía a cargo de Sebastián Robles investiga lo ocurrido.