La investigación por el trágico choque de trenes ocurrido en España sumó nuevos elementos este jueves 29 de octubre. Las autoridades recuperaron las cajas negras de las dos formaciones de alta velocidad que colisionaron en Toledo y determinaron, de manera preliminar, que el impacto se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Los dispositivos quedaron bajo custodia de la Guardia Civil y serán fundamentales para reconstruir los momentos previos al accidente que dejó al menos 69 muertos.

De acuerdo con el primer informe de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat), los investigadores lograron recuperar los registros de ambas formaciones. Sin embargo, la velocidad exacta todavía no fue establecida y deberá confirmarse mediante el análisis de los datos almacenados en los dispositivos.

Los primeros resultados permitieron reconstruir parte de la secuencia del accidente ocurrido el miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe impactó contra la parte trasera de una formación de Iryo que permanecía detenida sobre las vías, en las inmediaciones de Urda, Toledo.

La violencia de la colisión provocó que la cabecera del AVE quedara incrustada en el último vagón del Iryo. Ambos terminaron volcados al pie de un terraplén, mientras que otros coches sufrieron graves daños y descarrilaron.

En el caso del tren de Renfe, seis vagones permanecieron sobre la plataforma ferroviaria y otros dos terminaron volcados o cayeron por el terraplén. Uno de ellos incluso fue atravesado por un fragmento de riel que se deformó como consecuencia del impacto.

Por su parte, el Iryo sufrió el descarrilamiento de casi toda su formación, con excepción de los dos primeros coches. Tres vagones, incluido el último, terminaron fuera de las vías.

Una falla en el sistema de seguridad, bajo investigación

Uno de los principales elementos identificados en el informe preliminar fue una avería en el sistema de control ferroviario LZB, registrada a las 8.31 del miércoles, minutos antes de la tragedia.

A raíz de esta falla, los trenes comenzaron a circular mediante el sistema de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), una modalidad que requiere mayor coordinación entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control de Adif para gestionar el tránsito ferroviario.

Los especialistas analizan una serie de averías, instrucciones y decisiones operativas que podrían haber contribuido al accidente. No obstante, todavía no determinaron en qué momento se produjo la falla decisiva ni establecieron responsabilidades.

La Aitat fue notificada del siniestro a las 9.10 del miércoles y desplegó un equipo de técnicos que llegó al lugar alrededor de las 12.15. Allí comenzaron las inspecciones de las formaciones, las vías y los sistemas de seguridad.

En paralelo, otro grupo de investigadores se trasladó al centro de control de alta velocidad de Adif, donde examinó los registros de circulación, las imágenes de las cámaras de seguridad y las grabaciones de las comunicaciones previas al choque.

La investigación continuará con entrevistas a las personas involucradas, nuevas inspecciones de la infraestructura y una revisión de los trabajos de mantenimiento realizados en el sector.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre las causas del accidente. El análisis de las cajas negras será una de las pruebas centrales para establecer cómo se produjo la colisión y determinar si existieron errores humanos o fallas técnicas que podrían haber evitado la tragedia.