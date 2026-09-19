Tragedia: un motociclista murió en Caucete tras chocar contra un auto

Un siniestro vial de consecuencias fatales ocurrió durante la mañana en el departamento Caucete, donde un motociclista perdió la vida en forma instantánea tras colisionar contra un automóvil. El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza del Barrio Enoe Mendoza, zona a la que acudió de urgencia el personal de seguridad tras la alerta recibida.

Las causas exactas que desencadenaron la colisión permanecen bajo estricto análisis. Fuentes policiales confirmaron que el evento ocurrió en las cercanías del espacio verde del vecindario y ratificaron que el caso quedó bajo la órbita de investigación de la UFI de Delitos Especiales para precisar la mecánica del choque.

Al lugar arribó una unidad del servicio de ambulancia, cuyo personal médico constató el deceso de la víctima que conducía el vehículo de menor porte. Las autoridades judiciales y los efectivos abocados al operativo preservaron el área para llevar a cabo los peritajes correspondientes sobre el trazado vial y los rodados involucrados.