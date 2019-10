Trans y travestis aguardan que el Encuentro de Mujeres las visibilice y reconozca su lucha

POR AGENCIA TÉLAM

Travestis, transexuales y transgéneros aguardan que el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará del 12 al 14 de octubre próximos en La Plata, las visibilice y reconozca su lucha con su inclusión en el nombre del evento. "Trans y travestis hemos padecido un ´identicidio´, todas las identidades disidentes hemos sido invisibilizadas y en este Encuentro necesitamos que se nos reconozca en el nombre (del Encuentro)", expresó a Télam la docente trans Quimey Ramos. Sostuvo que "en Encuentros anteriores nuestras compañeras han sido molidas a palos, pero igual nos dimos a la lucha y si hoy no estuvieran las trans y travestis en los Encuentros faltarían parte de las cuerpas que sufren en forma directa el patriarcado". Ramos se refirió así al debate que se plantea ante un nuevo Encuentro y la necesidad, expresadas por mujeres, indígenas, afro, lesbianas, trans travestis, y no binaries, de lograr que se consensúe la ampliación del nombre del Encuentro y deje de ser simplemente "Encuentro Nacional de Mujeres" para ser "Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries. "No queremos ser sólo un taller (del Encuentro)", remarcó Quimey, en alusión a que de los 87 talleres oficiales definidos por la Comisión Organizadora del 34 Encuentro solo hay uno que trata la problemática trans y travesti mientras que los restantes 86 abarcan la situación de la "mujer" en diversas áreas, por ejemplo: Mujer y violencias, Mujer y trabajo, Mujer y desocupación, Mujer y deuda externa, Mujer y deporte, entre otros. Ramos recordó las luchas del colectivo trans y travesti, como el cupo laboral trans, y obtener respuestas a "la expulsión que hemos sufrido del ámbito educativo, del sistema de salud, del acceso a la vivienda, entre otras". "Queremos que se reconozca que atravesamos un `identicidio, existimos desde que existe la humanidad sin embargo las identidades disidentes hemos sido negadas, el colonialimo, el eurocentrismo nos borró del relato histórico", remarcó Quimey Ramos. Por su parte, Claudia Vàzquez Haro, titular de la Asociación Otrans Argentina, explicó a Télam que "como ciudadanas tenemos la expectativa de que será el Encuentro más multitudinario de todos, nos atraviesa históricamente y nos pone en un lugar de un recorrido histórico de personas trans y travestis que han sido invisibilizadas". "Nos unimos al reclamo de los pueblos originarios y otras identidades disidentes para exigir el cambio de nombre del Encuentro", afirmó Vázquez Haro. Aseguró que "mujeres biologicistas (a cargo de la organización del Encuentro) no entienden a las identidades de género y a la diversidad sexual". Vázquez Haro anunció que en el marco del ENM se realizará una Marcha contra los Travesticios y Transfemicidios el sábado 12 a las 18 por el centro de La Plata.