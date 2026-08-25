El programa Transformar la Secundaria dio un nuevo salto en San Juan. El Ministerio de Educación puso en marcha su cuarta cohorte, que incorpora a 100 nuevas instituciones y eleva a 200 la cantidad de establecimientos alcanzados en toda la provincia. Con esta ampliación, la iniciativa ya incluye a todas las escuelas técnicas y agrotécnicas y a todas las secundarias de gestión privada.

El lanzamiento se realizó en el auditorio Eloy Camus y estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Participaron directores, docentes y supervisores de las instituciones que se suman en esta etapa, además de representantes de la Fundación Banco San Juan, que acompaña el programa desde sus comienzos.

La incorporación de estas 100 escuelas marca uno de los avances más importantes desde que Transformar la Secundaria comenzó en 2024. La propuesta busca acompañar a los equipos directivos y docentes mediante instancias de formación orientadas a renovar las prácticas de enseñanza, la organización institucional y el seguimiento de las trayectorias escolares.

Con las cuatro cohortes, el programa ya llega a 200 establecimientos y quedan aproximadamente 70 escuelas para completar la cobertura provincial. Según lo previsto por Educación, esa última etapa se concretará durante el próximo año.

“Cada escuela que se incorpora significa más docentes que acceden a formación y más estudiantes que pueden encontrarse con propuestas de enseñanza pensadas para sus necesidades”, destacó Fuentes.

La ministra sostuvo que alcanzar los 200 establecimientos implicó “un enorme desafío” y remarcó que ahora la provincia quedó “a un pequeño paso de alcanzar a todas las escuelas secundarias de San Juan”.

Formación para docentes y directivos

La nueva cohorte tendrá como próximo paso una instancia integral de formación para los 100 directores que participan del programa. Las actividades se realizarán en la EPET N° 5 y marcarán el inicio del trabajo específico con los equipos de las instituciones incorporadas.

El antecedente inmediato es la tercera cohorte, que reunió a 50 equipos directivos y 400 docentes. Allí se trabajaron contenidos vinculados con Lengua, Matemática, Robótica Educativa, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y acompañamiento de las trayectorias escolares.

Además, 50 establecimientos recibieron 100 kits de robótica destinados a fortalecer las propuestas relacionadas con programación, resolución de problemas y desarrollo de habilidades tecnológicas.

Por su parte, durante las dos primeras cohortes, desarrolladas entre 2024 y 2025, participaron 500 docentes y 50 equipos directivos pertenecientes a las primeras 50 escuelas incorporadas.

El programa comprende escuelas secundarias orientadas y artísticas, técnicas y agrotécnicas, además de establecimientos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). La articulación con la Fundación Banco San Juan permite complementar la capacitación con acompañamiento y recursos destinados a generar cambios en las prácticas pedagógicas e institucionales.