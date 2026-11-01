Con motivo de la realización del exigente Ironman Full, la provincia desplegó este domingo 1 de noviembre un amplio operativo de seguridad y control vial para ordenar el flujo vehicular en distintos puntos neurálgicos del Gran San Juan. Las restricciones, planificadas de manera gradual para minimizar el impacto en las arterias principales, incluyeron un especial despliegue de asistencia médica y puestos de hidratación a lo largo del circuito de la competencia internacional.

Uno de los puntos clave del operativo se concentró en el anillo externo de la avenida de Circunvalación, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y avenida Rawson (con restricciones formales dispuestas entre las 12:00 y las 19:00 desde calle Tucumán hasta la salida de calle Urquiza). En ese sector estratégico, la presencia de una ambulancia y un puesto de hidratación previsto por la organización garantizó la cobertura sanitaria y el abastecimiento de los atletas durante el desarrollo de las pruebas de pedestrismo y ciclismo.

Mapa general de cortes y restricciones viales

Zona Oeste y Ullum: Desde las 8:00, la rotonda de calle Las Moras y la Ruta 60 (camino a Ullum) mantuvieron circulación restringida, recomendándose utilizar la avenida Ignacio de la Roza como vía alternativa hacia Zonda.

Chimbas y zona norte: En avenida Costanera las restricciones se extendieron desde las 8:00 hasta las 17:30, al igual que en calle Centenario (desde calle Salta hasta la Ruta 40 Norte). Para los automovilistas que debieron trasladarse hacia Albardón, se habilitó la circulación por un solo carril y el uso de la colectora de la Ruta 40 Norte.

Conector Sur y Accesos: En el Conector Sur, el tránsito permaneció restringido de 12:00 a 18:00 entre la Circunvalación y la Estación de Trasbordo de RedTulum, operando con coordinación policial en los cruces transversales. Sobre la Ruta 40 Sur, a la altura de Calle 11, personal de Gendarmería Nacional derivó el flujo vehicular hacia calle Alfonso XIII y avenida Mendoza.

Avenida Libertador y microcentro: Desde las 14:00 se implementaron cortes en avenida Libertador, en el tramo comprendido entre calle Urquiza y calle Sarmiento.

Parque de Mayo y al rededores: A partir de las 15:00, el acceso al perímetro delimitado por las calles Las Heras, España, 25 de Mayo y Cortínez pasó a ser exclusivamente peatonal, resguardando la seguridad del público y de los competidores que cerraban las etapas decisivas de la competencia.

Desde la organización y las fuerzas de seguridad valoraron el acatamiento de los conductores a las indicaciones viales, recordando la importancia de planificar los traslados y priorizar las rutas alternativas habilitadas mientras continuaba el desarrollo en tiempo real del evento deportivo.