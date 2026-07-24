Transporte salió a controlar las frecuencias tras las quejas de los usuarios

Las quejas por el funcionamiento del transporte público volvieron a instalarse entre los usuarios de San Juan. En las últimas horas, numerosos pasajeros expresaron en redes sociales su malestar por las demoras en la llegada de los colectivos y por una presunta reducción en las frecuencias, situación que, aseguran, afecta los traslados diarios hacia los lugares de trabajo, estudio y otras actividades.

Los reclamos se multiplicaron en distintas plataformas, donde los usuarios señalaron que las esperas en las paradas son más prolongadas que las habituales. Incluso, algunos sostuvieron que el servicio estaría operando con un esquema similar al que suele aplicarse durante el receso escolar o las vacaciones de invierno.

La situación también fue advertida por algunos choferes, quienes indicaron que el esquema operativo actual se asemejaría al utilizado durante los períodos de menor demanda. Sin embargo, hasta el momento no hubo una comunicación oficial que confirme modificaciones en las frecuencias de las distintas líneas.

Transporte inició un monitoreo

Ante el incremento de los reclamos, la Secretaría de Tránsito y Transporte comenzó a realizar un monitoreo del servicio para determinar si efectivamente existen inconvenientes en la prestación.

Según pudo averiguar este medio, el organismo provincial busca verificar el funcionamiento de las líneas y evaluar las denuncias realizadas por los usuarios antes de definir si corresponde adoptar medidas o solicitar explicaciones a las empresas prestatarias.

Por el momento, las autoridades no confirmaron cambios en los cronogramas de circulación ni informaron si detectaron irregularidades en el servicio.

Usuarios piden respuestas

Mientras avanza el monitoreo, los pasajeros continúan reclamando una mayor regularidad en las frecuencias, especialmente en horarios de alta demanda, cuando las demoras repercuten en la llegada al trabajo, a los establecimientos educativos y a distintos compromisos diarios.

La expectativa ahora está puesta en los resultados del relevamiento que lleva adelante la Secretaría de Tránsito y Transporte, que deberá determinar si las demoras responden a una reducción de unidades en circulación o a otros factores operativos.