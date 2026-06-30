Tras 10 días de agonía, murió el hombre que cayó cuando podaba

Un trabajador de 41 años identificado como Alfredo Luis Miranda perdió la vida este lunes tras permanecer 10 días internado en estado crítico. El hombre se encontraba bajo cuidados intensivos en el Hospital Rawson luego de sufrir una violenta caída mientras realizaba tareas de poda en altura en el departamento Capital. El siniestro ocurrió el pasado 20 de junio en las inmediaciones de Lateral de Avenida Circunvalación y calle Mendoza, en la localidad de Trinidad.

Producto del impacto desde varios metros de altura, Miranda ingresó al centro de salud con un cuadro de traumatismo encéfalo craneano severo y múltiples politraumatismos.

A pesar de los esfuerzos del personal médico en el área de Terapia Intensiva, su evolución resultó desfavorable durante la última semana. La noticia de su fallecimiento causó un profundo pesar entre sus familiares y allegados, quienes aguardaban por su recuperación con expectativa desde el momento del accidente.

Actualmente, la Justicia sanjuanina lleva adelante una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la caída. En las actuaciones legales intervienen la Comisaría 3ª y la UFI Delitos Especiales para esclarecer el hecho que terminó con la vida del operario durante su jornada laboral.