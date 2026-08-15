Tras 10 días de incertidumbre, encontraron a Santiago Riveros Foolini

Después de 10 días de búsqueda, Santiago Gabriel Riveros Foolini, el joven de 26 años que era buscado en San Juan desde comienzos de agosto, fue encontrado este sábado 15 de agosto. La confirmación fue realizada por el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas “San Juan Te Busca”.

La búsqueda había comenzado luego de que se denunciara su desaparición el pasado 5 de agosto. Desde entonces, sus datos personales y fotografías fueron difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de obtener información que permitiera establecer su paradero.

Durante diez días, el caso permaneció bajo investigación y se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pudiera resultar útil para encontrarlo.

Finalmente, este sábado las autoridades provinciales difundieron una placa en la que confirmaron que Riveros Foolini había sido localizado. Con esta comunicación, quedó sin efecto el pedido de búsqueda que había sido difundido durante los últimos días.

Sin detalles sobre el hallazgo

Hasta el momento, las autoridades no brindaron públicamente precisiones sobre dónde fue encontrado el joven ni cuáles fueron las circunstancias de su localización.

El operativo de búsqueda había contado con la intervención del Programa Provincial “San Juan Te Busca”, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto con la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal.

“El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas confirmó este sábado que Santiago Gabriel Riveros Foolini fue localizado”.

La confirmación del hallazgo puso fin a diez días de incertidumbre en torno al paradero del joven. Por ahora, se aguarda que las autoridades aporten mayores detalles sobre el operativo y las condiciones en las que se produjo su aparición.