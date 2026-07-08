Tras 12 días de agonía, murió el joven que chocó violentamente en su moto

El fallecimiento de Francisco Dubois este miércoles marcó el final de una lucha de 12 días por sobrevivir,,. El joven de 19 años se encontraba en estado crítico desde el pasado 26 de junio tras protagonizar un violento siniestro vial en la zona de Capital.

El hecho ocurrió cerca de las 20 en el cruce de las calles Pedro de Valdivia y General Acha. Dubois circulaba en una motocicleta Corven 110 cc acompañado por un menor de edad cuando impactaron contra un Fiat Uno que era conducido por una mujer de 49 años.

Debido a la fuerza del impacto ambos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de extrema gravedad y necesitaron asistencia inmediata antes de ser derivados a un centro sanitario.

Durante el tiempo que permanecieron internados sus seres queridos iniciaron cadenas de oración en redes sociales solicitando "para que el Señor los fortalezca, los acompañe y derrame su paz y su sanación sobre sus vidas". A pesar de la atención recibida por los médicos y el apoyo constante el joven no logró recuperarse de las heridas.

La justicia continúa con las tareas pertinentes para esclarecer la mecánica del accidente. Los investigadores analizan las pericias accidentológicas para confirmar responsabilidades en la colisión que terminó con la vida del muchacho sanjuanino.