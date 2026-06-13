Con seis Copas del Mundo en su trayectoria, Lionel Messi vuelve a decir presente en la máxima cita del fútbol, reafirmando una vigencia que atraviesa generaciones y lo mantiene entre los mejores del planeta.

A sus 38 años, el capitán argentino inicia un nuevo desafío en el Mundial 2026, consolidando una carrera marcada no solo por su talento, sino también por una longevidad excepcional al más alto nivel durante dos décadas.

En la antesala del torneo, el propio Messi compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que recorren su camino mundialista, desde su debut en Alemania 2006 hasta la actualidad, en un repaso cargado de emoción y simbolismo.

En ese recorrido visual, el rosarino también incluyó un homenaje especial a Diego Armando Maradona, otro de los grandes ídolos del fútbol argentino, reforzando el vínculo histórico entre distintas generaciones de la Selección.

Las imágenes más recientes reflejan la evolución de Messi, desde aquel extremo explosivo e inalcanzable hasta el jugador más pausado, cerebral y determinante que es hoy, capaz de reinventarse para seguir siendo decisivo.

Esa capacidad de adaptación se transformó en uno de sus mayores atributos en los últimos años, permitiéndole sostener un nivel de élite y seguir liderando a la Albiceleste en cada competencia.

En lo futbolístico, Messi llega en un gran momento al Mundial. En el último partido de preparación se lo vio en excelente condición física, con claridad en el juego y plenamente consolidado en su rol dentro del equipo.

Con experiencia, talento y liderazgo, el capitán argentino se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista, en una carrera que ya es parte de la historia grande del fútbol.