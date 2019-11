Tras 22 días de protestas, Piñera anuncia que propondrá "profundos" cambios a la Constitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. anunció que el gobierno prepara "con sentido de urgencia" una serie de "profundos e intensos" cambios a la Constitución del país, que rige desde los tiempos de la dictadura pinochetista.



Tras 22 días de protestas, graves hechos de violencia y represión, Piñera admitió que el cambio del texto constitucional es un asunto urgente, después de haber dicho semanas atrás que la prioridad para su gobierno era recuperar la paz y poner en desarrollo un "agenda social" que de respuestas a las demandas que estallaron en las calles de todo Chile.



“Hoy pienso que los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba algunos años atrás. No quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia. Esto es para ahora”, dijo el presidente en una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio.



Según Piñera, se deben “definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a cumplir y respetar".



"Segundo, definir mejor las obligaciones del Estado. ¿Qué obligaciones tiene con la ciudadanía? Hay muy poco de eso en nuestra Constitución. Tercero, crear mejores mecanismos de participación para que la gente pueda hacer oír su voz con claridad y más oportunidad", enumeró.



También se declaró a favor de reformar los organismos de control del Estado,"modernizar los tribunales y cambiar los mecanismos de designación de fiscales, de jueces, para que obedezcan al mérito y no a otras consideraciones”.



La necesidad de reformar la Constitución, vigente aunque con muchas modificaciones desde 1980, es una de las demandas que resonó en las protestas de cientos de miles de chilenos que desde hace más de tres semanas exigen el fin de las desigualdades sociales.



El estallido social dejó una veintena de muertos y miles de heridos y detenidos, además de daños millonarios en diversas ciudades del país.



En el principio de las protestas, el gobierno procuró definirse públicamente acerca de la conveniencia de modificar el texto constitucional, luego expresó que estaba dispuesto a discutir el tema después de resolver otras prioridades y ahora admite que se ha puesto a trabajar en un proyecto específico.



“Por supuesto que estamos dispuestos a discutir cambios a la Constitución; de hecho, en nuestro programa de gobierno hay una propuesta de cambios a la Constitución. Creo en los cambios a la Constitución, que son legítimos y los vamos a discutir", dijo Piñera a El Mercurio.



"De hecho -siguió- estamos preparando un proyecto de cambios a la Constitución para poder actualizar y tener nuestra propia propuesta, que tendrá que ser discutida con la que hizo la ex presidenta Michelle Bachelet”.