Tras anunciar el final de LAM, Ángel de Brito recibió una jugosa propuesta

El anuncio sobre la finalización de LAM provocó un fuerte impacto mediático. A las pocas horas de que el presentador hiciera pública la decisión, surgió una novedad que abre una alternativa sobre su permanencia en la pantalla chica.

Durante su emisión en la plataforma Bondi Live, el periodista dio a conocer una interacción reciente. "Me escribió Pamela a la mañana, creo que me propuso hacer otro programa", contó.

El comunicador detalló el sentido directo de la comunicación recibida por parte de la conductora. "Me preguntó: ´¿te gustaría hacer tal cosa en el canal?´", reveló.

El conductor optó por reservar los pormenores del ofrecimiento y no aclaró si aceptará la iniciativa. De todas formas, admitió su asombro ante la consulta planteada.

El gesto sugiere la intención de las autoridades de América TV por retener a la figura en su grilla, mediante el diseño de formatos alternativos para encarar futuras producciones.

Al abordar las razones del cierre, el presentador brindó sus argumentos. "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal pero bueno... tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa", explicó.

Asimismo, contempló el horizonte de la emisión actual antes del cierre definitivo. "Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito pero veremos", sentenció.