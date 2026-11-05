Tras casi morir en moto, Thiago Medina tuvo un accidente con sus hijas

Thiago Medina volvió a dislocarse el hombro tras bajar a sus hijas del auto luego de merendar. El ex participante debió enfrentar solo la situación con las gemelas Aimé y Laia, y confesó que debió acomodárselo él mismo en medio del susto.

Semanas atrás el joven había pasado por el mismo episodio durante una exigente sesión de entrenamiento deportivo. En aquella oportunidad realizaba prácticas de sparring cuando su articulación cedió por primera vez, aunque en ese entonces aseguró que "las ganas de seguir creciendo siguen intactas".

Tras este nuevo incidente doméstico, el mediático relató cómo sucedieron los hechos en su cuenta oficial de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Recién llego de merendar con las nenas y cuando las bajé del auto se me salió el hombro de lugar", explicó frente a la cámara.

"Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé", agregó con preocupación al encontrarse solo al cuidado de ambas menores en ese instante. "¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?", consultó a su comunidad virtual buscando opiniones sobre su drástica decisión.

La repetición de este tipo de lesiones resulta sumamente frecuente en personas que ya sufrieron una luxación previa en la misma zona anatómica. Los especialistas advierten que una vez que la articulación pierde estabilidad inicial tiende a repetirse el cuadro ante movimientos cotidianos o repentinos.

Ante esta alarmante seguidilla de incidentes físicos, resulta probable que Thiago Medina decida finalmente visitar a un profesional médico especializado. La consulta servirá para recibir el diagnóstico adecuado y aprender los cuidados necesarios para proteger su salud de cara al futuro.