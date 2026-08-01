Boca dejó atrás la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y rápidamente puso el foco en el Torneo Clausura. Tras eliminar por penales a O'Higgins en Chile, el plantel se entrenó en Rancagua y viajó directamente a Rosario, donde este domingo visitará a Newell's por la tercera fecha del campeonato.

La planificación del cuerpo técnico buscó evitar un regreso a Buenos Aires para reducir el desgaste de los futbolistas. Sin embargo, el viaje sufrió un contratiempo por las tormentas que afectaban Rosario: el avión aterrizó con normalidad, pero el plantel debió permanecer varios minutos en la aeronave antes de poder descender debido a la actividad eléctrica en la zona. Una vez en el hotel, los jugadores se detuvieron a firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas que los esperaban bajo la lluvia.

Con una agenda cargada de compromisos, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar algunas modificaciones, aunque descarta una rotación completa. La intención del entrenador es preservar la base del equipo que logró la clasificación en Chile y administrar las cargas físicas de los futbolistas que acumularon más minutos en los últimos encuentros.

Entre las variantes que podría introducir el Vasco aparecen cambios en distintas líneas, aunque la decisión final dependerá de la evolución física del plantel tras el desgaste del jueves. El objetivo es llegar con un equipo competitivo a un duelo clave, sin perder de vista la seguidilla de partidos que afrontará Boca durante las próximas semanas.

El encuentro frente a Newell's se jugará este domingo desde las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa. Boca buscará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura, luego de un arranque irregular condicionado por su participación en la Copa Sudamericana.