Tras confirmarse la infidelidad de Tini a De Paul, se supo quién es el amante

Un nuevo capítulo se suma a la intensa seguidilla de rumores que rodea a algunas de las figuras más populares de la música argentina. Esta vez, Tini Stoessel y Tiago PZK quedaron involucrados en una inesperada versión que también tiene como protagonista a Rodrigo De Paul, pareja de la cantante al momento de los hechos relatados.

La información comenzó a generar repercusión mientras los involucrados atraviesan momentos de fuerte exposición mediática. Por un lado, la intérprete enfrenta un delicado conflicto judicial que involucra a su papá, Alejandro Stoessel. Por el otro, el cantante de música urbana quedó en el centro de las miradas a partir de su supuesto romance con La Joaqui, en medio de las repercusiones por su reciente separación de Luck Ra.

En este contexto, a poco de su casamiento, la periodista Fernanda Iglesias lanzó una inesperada revelación durante su programa de streaming en LOVE/ST. La panelista habló de un supuesto affaire entre los cantantes durante la grabación de El último beso, la canción que compartieron en 2022.

Según relató, la cercanía entre ambos habría traspasado las escenas pautadas para el videoclip y se habría producido incluso cuando las cámaras no estaban grabando. El dato tomó especial relevancia porque "ella estaba de novia con De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras".

Iglesias continuó con su testimonio sobre lo sucedido en el set de filmación y detalló: "¿Vieron que uno dice 'che, pero parece que se están besando en serio'? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco".

A partir de su relato, la periodista también cuestionó la idea de que las muestras de afecto entre artistas durante una producción audiovisual sean siempre parte de un trabajo actoral y planteó que puede existir una atracción real detrás de esas rodajes: "Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira".

Luego, Iglesias se mostró comprensiva ante la posibilidad de que la química entre ambos hubiera excedido las indicaciones de la dirección y explicó los motivos por los cuales considera que una situación así podría darse en un set de filmación: "Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: 'Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico'".

La versión salió a la luz varios años después de aquella colaboración musical y reavivó la atención sobre el vínculo que tenían los intérpretes en ese momento. De acuerdo con lo presentado, el supuesto acercamiento ocurrió mientras la cantante mantenía su noviazgo con el futbolista, aunque ninguno de los protagonistas confirmó que haya existido un romance entre ellos. Cabe recordar que, de forma paralela a estas declaraciones, Stoessel debió cancelar recientemente su show en El Salvador tras explicar los motivos alegando que implicaba "demasiado riesgo".