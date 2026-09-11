La investigación por el robo de la indumentaria de Unión de Villa Krause tuvo un avance este viernes, luego de que la Brigada Sur realizara cuatro allanamientos en distintos domicilios de Rawson. Los procedimientos permitieron recuperar una parte de las prendas que habían sido sustraídas de la institución.

Los operativos se concretaron en sectores de Villa Novoa y Villa Ester. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la sede de la Unión Vecinal de Villa Ester, donde los investigadores encontraron prendas que serían del Club Atlético Unión.

Entre los elementos secuestrados había 15 camisetas con sus respectivos pantalones cortos, 11 pares de medias, un camperón y seis conjuntos de buzo.

En otro de los domicilios allanados también encontraron 13 pares de medias, nueve conjuntos de entrenamiento y ocho camisetas.

La ropa estaba destinada a los jugadores

El robo había generado preocupación dentro de Unión de Villa Krause, ya que la indumentaria sustraída estaba destinada a los futbolistas que representan al club en el Torneo Regional.

Desde la dirigencia habían calculado que el perjuicio económico por la totalidad de los elementos robados rondaba los $10.000.000.

El hallazgo de las prendas representa un avance para los investigadores, aunque todavía resta determinar quiénes participaron del robo y qué cantidad de elementos continúa desaparecida.

Ahora buscan recuperar el resto

La Policía secuestró la indumentaria encontrada y deberá realizar las medidas correspondientes para establecer su procedencia y confirmar que se trata de los elementos denunciados como robados.

Mientras tanto, la Brigada Sur continúa con la investigación para identificar a los responsables del hecho y recuperar el resto de la ropa que todavía no fue localizada.