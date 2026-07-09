Con la celebración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, muchos argentinos ya comienzan a mirar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo feriado nacional y cuál será el siguiente fin de semana largo de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados, el próximo descanso nacional será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al coincidir con un lunes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días para quienes no deban cumplir actividades laborales.

Después del feriado del 17 de agosto, septiembre será el único mes del segundo semestre que no contará con feriados nacionales.

En octubre, el calendario marca el lunes 12 como feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, otra fecha trasladable que también generará un fin de semana largo de tres días.

En noviembre, el descanso llegará el lunes 23, cuando se traslade la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que originalmente corresponde al 20 de noviembre. De esta manera, también se conformará otro fin de semana largo.

Diciembre será el mes con mayor cantidad de jornadas de descanso. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y se unirá al martes 8 de diciembre, feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Esa combinación dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días.

El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, cuando se celebre Navidad. Al caer viernes, permitirá disfrutar de otro fin de semana largo hasta el domingo 27.

Los feriados que restan en 2026

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Fines de semana largos confirmados

Del 15 al 17 de agosto (3 días).

Del 10 al 12 de octubre (3 días).

Del 21 al 23 de noviembre (3 días).

Del 5 al 8 de diciembre (4 días).

Del 25 al 27 de diciembre (3 días).

Además de los feriados nacionales, el Gobierno nacional estableció tres días no laborables con fines turísticos durante 2026 para fomentar la actividad turística. Uno de ellos fue el 23 de marzo, mientras que los dos restantes son el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, fechas que permiten extender los períodos de descanso en distintos momentos del año.