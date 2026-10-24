Avril Gallardo Leiria, la adolescente de 13 años oriunda de San Juan que sobrevivió al trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 en Río Negro, presenta una evolución clínica favorable.

Según el último parte médico emitido este sábado 24 de octubre por el doctor Cristian Illanes, la joven se encuentra sin dolor y muestra signos alentadores en su proceso de rehabilitación dentro de la Clínica Pediátrica San Lucas, en la provincia de Neuquén, donde permanece internada tras las graves heridas sufridas en el siniestro del pasado domingo 18 de octubre.

El informe profesional destacó especialmente que Avril conserva una buena fuerza muscular en ambos pies, aspecto que constituía una de las principales preocupaciones del equipo de salud. Este indicador permite a los médicos proyectar un esquema de rehabilitación optimista, sujeto a la respuesta clínica ante las próximas etapas del tratamiento.

Rutina de rehabilitación y nueva intervención

Como parte del protocolo terapéutico, el equipo médico indicó una rutina de ejercicios que la paciente debe realizar entre tres y cuatro veces al día. Estas actividades están enfocadas en fortalecer y recuperar la movilidad de su pierna izquierda, sumado a la incorporación progresiva de movimientos de rotación en la pelvis y el tronco para facilitar posturas de mayor confort.

Esta ejercitación física sirve además como preparación directa para una nueva intervención quirúrgica programada para el próximo martes, en la cual se le operará el fémur.

La meta de este procedimiento es consolidar la estructura ósea y favorecer el avance progresivo de su capacidad motora. Previamente, la adolescente ya había atravesado con éxito una compleja cirugía de cadera que incluyó la colocación de una prótesis, según confirmó su tío Javier.

La situación de Natalí Leiria

Por su parte, la madre de la joven, Natalí Leiria —originaria del departamento de Jáchal—, continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Centro Médico Integral de Neuquén.

Tras ser trasladada a esa provincia para continuar su tratamiento cerca de su hija menor, la mujer mostró signos de mejoría clínica luego de que el personal médico le retirara la sedación.

No obstante, se mantiene bajo monitoreo permanente a la espera de una evolución favorable que permita avanzar de manera gradual con el retiro del respirador artificial.

El accidente de tránsito se produjo sobre la Ruta Nacional 151, en las inmediaciones de la localidad rionegrina de Catriel. A causa del impacto, la hija mayor de la familia, Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, perdió la vida en el lugar, mientras que su madre y su hermana menor sufrieron politraumatismos de extrema gravedad.

En medio del duelo familiar por el fallecimiento de Luana, la respuesta positiva de Avril al tratamiento médico aporta alivio y esperanza a sus allegados.