Un corte de luz en el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, obligó al equipo médico a terminar dos cirugías de urgencia utilizando la luz de teléfonos celulares, luego de que fallaran los sistemas de energía de emergencia del establecimiento.

El apagón se produjo tras la intensa nevada que afectó a la región y dejó sin suministro eléctrico al hospital, centro de referencia para 14 localidades de la provincia. Según denunciaron los profesionales, el generador tardó más de 20 minutos en ponerse en funcionamiento.

El cirujano Hernán Navarro, uno de los médicos que participó de las intervenciones, aseguró que el episodio no fue un hecho aislado y recordó que una situación similar ya había ocurrido hace más de un año.

"Lamentablemente no es la primera vez que nos sucede. Hace un año tuvimos que iniciar una cirugía de urgencia con la luz del celular y, pese a las denuncias, nunca hubo soluciones", afirmó.

Navarro explicó que al momento del corte se desarrollaban dos operaciones simultáneas. En uno de los quirófanos se realizaba una intervención laparoscópica por una patología biliar compleja que ya estaba en su etapa final, mientras que en el otro se llevaba adelante una cirugía convencional, que también debió continuar iluminada con celulares.

El médico cuestionó el funcionamiento del sistema de respaldo del hospital y sostuvo que el generador depende de una conexión manual.

"El generador tardó más de 20 minutos en arrancar porque alguien tiene que conectar un cable. Es un sistema muy precario y muy difícil trabajar en esas condiciones", señaló.

El corte de energía también afectó a la unidad de terapia intensiva, donde pacientes que permanecían conectados a asistencia respiratoria debieron ser ventilados manualmente hasta que se restableció el suministro eléctrico.

Pese a la gravedad de la situación, Navarro confirmó que ambas cirugías pudieron finalizar con éxito y que los pacientes evolucionan favorablemente.

El profesional atribuyó los inconvenientes al deterioro de la infraestructura del hospital y aseguró que el edificio presenta problemas desde hace tiempo. Aunque destacó el nivel del personal y el equipamiento disponible para realizar intervenciones de alta complejidad, advirtió que las condiciones edilicias representan un riesgo permanente y reclamó soluciones definitivas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.