La investigación por el ataque a balazos que sufrió un chofer de Uber en Chimbas sumó en las últimas horas una nueva hipótesis que podría cambiar el rumbo de la causa. Según confirmó el fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, una de las líneas de investigación más firmes apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con la disputa entre dos facciones de la barra de San Martín.

El conductor continúa internado en el Hospital Guillermo Rawson, donde evoluciona favorablemente. De acuerdo con el último parte médico, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva, consciente, lúcido y sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica, aunque bajo estricta observación.

Achem explicó que la investigación no se limita únicamente al ataque ocurrido en Chimbas, sino que se analiza en conjunto con otros hechos violentos registrados durante la misma jornada. "Una de las hipótesis más fuertes está vinculada a un ajuste de cuentas, aunque no se puede descartar un intento de robo", señaló el funcionario judicial.

De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, tanto la víctima como integrantes de su entorno familiar tendrían vínculos con uno de los sectores de la barra del Verdinegro que mantiene un conflicto con otra fracción. Esa información es considerada relevante para reconstruir el contexto en el que ocurrió la agresión.

Uno de los elementos que aún falta incorporar al expediente es la declaración del chofer herido. El fiscal indicó que todavía no pudo ser entrevistado debido a que se espera la autorización del equipo médico de Terapia Intensiva. Su testimonio será determinante para establecer qué sucedió en los minutos previos al ataque y para definir con mayor precisión la figura penal que se aplicará en la causa.

Por ahora, el expediente está caratulado como abuso de arma, aunque Achem aclaró que la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación. Además, hasta el momento no se detectó el faltante de pertenencias ni elementos del vehículo, por lo que la hipótesis de un robo perdió fuerza, aunque todavía no fue descartada de manera definitiva.

En paralelo, los investigadores avanzan con distintas medidas de prueba. Entre ellas, ya se tomó declaración al propietario del automóvil que manejaba la víctima, debido a que el vehículo era alquilado. También estaba prevista una reunión con personal del CISEM para analizar registros fílmicos que permitan identificar a los responsables del ataque.

Las tareas investigativas enfrentan una dificultad adicional: en la zona donde ocurrió el hecho solo existe una cámara de seguridad privada. Según relataron familiares del conductor, habrían participado dos agresores y el arma utilizada sería una pistola calibre .45.

Este último dato despertó especial interés entre los investigadores. Achem señaló que se trata de un calibre poco habitual en este tipo de episodios y remarcó que durante el año no se habían registrado ataques con esa munición en hechos similares de abuso de arma.

La Fiscalía también busca determinar si existe relación entre el ataque al chofer y otros episodios violentos ocurridos el mismo día. Entre ellos figura el ataque armado contra una vivienda de Villa El Salvador, donde desconocidos efectuaron múltiples disparos y dejaron una bomba molotov de fabricación casera antes de escapar.

Con varias hipótesis aún abiertas, la declaración de la víctima y el análisis de las imágenes de seguridad aparecen como piezas fundamentales para esclarecer el caso e identificar a los autores de un ataque que mantiene en alerta a los investigadores.