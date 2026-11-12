La localidad bonaerense de Tornquist atraviesa una profunda conmoción social y económica tras confirmarse el cierre definitivo de Papelera del Sur, su principal establecimiento industrial y mayor fuente laboral.

La decisión empresarial deja en la calle a 160 trabajadores y trabajadoras que, desde el lunes pasado, sostienen un acampe por tiempo indeterminado frente a las puertas de la fábrica a la espera de la audiencia clave convocada para este jueves 12 de noviembre en el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El impacto en la comunidad es devastador: de acuerdo con el último censo, Tornquist cuenta con 7.588 habitantes —unas 1.890 familias—, por lo que casi el diez por ciento de los hogares de la ciudad están directamente vinculados a la actividad de la planta.

Tras una asamblea realizada el lunes, los operarios iniciaron una protesta permanente y se organizaron en turnos de seis horas para garantizar la vigilia durante las 24 horas del día, buscando frenar el abandono de la producción.

La determinación de la compañía llegó luego de varias instancias de negociación sin avances. Ante la cartera laboral provincial, la firma ratificó su postura de cerrar definitivamente el establecimiento y aseguró que cumplirá con el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, el sindicato de Obreros Papeleros sostiene que aún existen alternativas para sostener la actividad y exige que los dueños del grupo Interpack participen de manera directa en la mesa de diálogo, ya que en el encuentro anterior solo enviaron a un integrante de Recursos Humanos y a un abogado.

El peso de las importaciones

Instalada en Tornquist hace 53 años, Papelera del Sur se dedicaba a la fabricación de cartulina para envases y, según detalló Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato de Obreros Papeleros y trabajador de la planta, era la única productora de ese tipo de material en toda la Argentina.

De acuerdo con dirigentes gremiales y fuentes empresarias, el deterioro de la actividad estuvo marcado por la apertura de las importaciones y la dificultad para competir frente a los costos del exterior.

En ese escenario, el grupo empresario resolvió dejar de producir en el país y abastecer sus imprentas con cartulina importada desde Brasil. “Les conviene traerla de afuera y no hacerla”, sintetizó Lanaro.

El conflicto, además, excede a los 160 puestos de trabajo directos, ya que el funcionamiento de la fábrica traccionaba toda una red local de contratistas, camioneros, personal de seguridad y servicios anexos.

En esa línea, la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, cuestionó con dureza la actitud de la firma por presentarse a negociar con una decisión ya tomada, pese a los esfuerzos del Municipio y la Provincia por acercar soluciones y revisar los números de la planta: “Es muchísimo el daño que le hacen a la comunidad de Tornquist”.

Respaldo de la Federación del Papel

De cara a la audiencia prevista para este jueves en Bahía Blanca, donde volverá a discutirse la continuidad de la fuente laboral, una delegación gremial viajó hasta Tornquist para acompañar la medida de fuerza.

Estuvieron presentes Claudio Urquiza, representante de la Federación del Papel, y Diego Lijo, secretario adjunto de papeleros Beccar.

Urquiza ratificó el respaldo total de la Federación al reclamo por la reapertura y la reincorporación de todo el personal, y confirmó su participación en la reunión oficial: “Apelamos a la responsabilidad social empresaria.

Entendemos las dificultades de la empresa y pretendemos que también entienda las dificultades de los trabajadores”. Asimismo, remarcó que los operarios mantienen “la mejor predisposición a la negociación” y aguardan un gesto equivalente del sector patronal.

Por su parte, Diego Lijo señaló que se acercaron para expresar su solidaridad y compartir la experiencia atravesada tras el cierre de una planta de Kimberly-Clark el año pasado: “Venimos compartiendo algunas ideas sobre cómo organizarse para enfrentar esta lucha y poniéndonos a disposición de los compañeros”.

Finalmente, subrayó el rol clave del entramado social local frente a la crisis: “Es fundamental que el pueblo acompañe a los trabajadores por el impacto económico que esto va a generar”.