Luego de la controversia generada por la suspensión del suministro eléctrico en el Santuario San José, la Municipalidad de Jáchal difundió una comunicación oficial para aclarar la situación y llevar tranquilidad a la comunidad.

El corte, que había sido ejecutado por Naturgy, generó sorpresa entre los fieles y puso en el centro de la escena el cumplimiento de un convenio vigente entre el municipio y la Iglesia.

El servicio ya fue restablecido

En el comunicado, el Ejecutivo municipal aseguró que el suministro eléctrico ya fue normalizado en su totalidad y que no existen deudas pendientes.

“Actualmente, el suministro ya fue restablecido en su totalidad y la factura pendiente se encuentra cancelada, sin deuda alguna”, indicaron desde la comuna.

De este modo, buscaron despejar versiones que hablaban de una deuda acumulada y de montos significativos.

Explican el origen del inconveniente

Según la versión oficial, el corte no respondió a una falta de pago prolongada, sino a un desfasaje en los tiempos administrativos.

El municipio detalló que el expediente para abonar la factura fue iniciado por la administración parroquial el 20 de abril, mientras que el vencimiento del servicio operaba el 1 de abril. Esa diferencia en los plazos habría generado la demora que derivó en la interrupción.

Además, explicaron que el santuario cuenta con una tarifa eléctrica de categoría T2, una modalidad que permite a la empresa prestadora suspender el suministro ante el vencimiento de una sola factura, sin necesidad de acumular deuda.

Este punto, remarcaron, explica la rapidez con la que se produjo el corte y descarta que existiera una situación de morosidad prolongada.

Compromiso para evitar nuevos cortes

En el tramo final del comunicado, la Municipalidad de Jáchal señaló que ya se encuentran implementando mejoras en los procesos administrativos junto a la administración parroquial.

El objetivo, indicaron, es evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones locales.

El episodio, que generó fuerte repercusión en la comunidad, abre ahora una nueva etapa en la que el foco estará puesto en el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos y en la coordinación entre las partes para prevenir nuevos inconvenientes.