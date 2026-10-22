Tras el divorcio de Icardi, Wanda Nara logró un negocio de $90.000.000

El estreno de la película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi generó un gran revuelo tras la presentación de "¿Querés ser mi hijo?". En medio de las críticas recibidas por el largometraje, Martín Salwe reveló detalles económicos en SQP, el ciclo conducido por Yanina Latorre. El panelista dio a conocer el abultado monto en divisas que habría recibido la empresaria.

"Wanda cobró 60 lucas verdes para hacer la película", aseguró Martín Salwe al aire sobre la ganancia pactada por la mediática. Esta cifra en dólares equivale a más de $90000000 argentinos al cambio actual. Además, el comunicador explicó que el pago no quedaría estancado allí, ya que el monto final podría duplicarse con el rendimiento en las salas de cine.

"Se proyecta que gane otros 60 con la venta de entradas", sumó el panelista de Yanina Latorre sobre la proyección de ingresos, lo que representaría otros $90000000 adicionales. Finalmente, Salwe sostuvo que durante el rodaje de una escena íntima la producción tuvo requerimientos específicos para resguardar a la protagonista y aseguró que "hubo retoques".