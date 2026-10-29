Tras el escándalo con Vicuña, la China mostró quién es el hombre de su vida

La China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizan un nuevo escándalo mediático en las redes sociales tras una foto polémica que generó fuertes críticas del público, mientras la actriz decidió responder de manera sutil compartiendo una tierna imagen junto a Amancio para demostrarle todo su afecto en medio de los cuestionamientos digitales y las repercusiones sobre su vínculo pasado con el actor.

Durante esta semana, la reconocida actriz generó un gran revuelo digital al compartir una serie de imágenes para saludar a un amigo en su cumpleaños, incluyendo una postal donde aparecía Benjamín Vicuña recortado de manera llamativa, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales por parte de los usuarios que interpretaron la acción como un mensaje malintencionado en contra de su expareja.

Frente a la intensa controversia generada por los comentarios y la atención mediática recibida, la artista optó por mantenerse en silencio ante los ataques y decidió publicar una tierna postal donde se observa la mano de su hijo Amancio tomada de su brazo, acompañada por la frase Amancio de mi vida, siempre pegaditos, buscando desviar la atención hacia su rol maternal y minimizar el impacto del escándalo virtual.

El vínculo de la protagonista con las críticas en las plataformas digitales resulta complejo y cambiante, ya que en ciertas ocasiones prefiere ignorar los mensajes negativos y dejar que los rumores se apaguen solos, mientras que en otros momentos elige responder con dureza para frenar a quienes la cuestionan constantemente, manteniendo siempre una postura impredecible que genera gran expectativa en la opinión pública.