Después de una jornada marcada por el fuerte viento y el descenso de la temperatura, San Juan podría registrar lluvias durante las próximas horas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la noche de este viernes 6 de noviembre se esperan tormentas, mientras que durante la madrugada del sábado podrían producirse chaparrones. Además, las ráfagas continuarían alcanzando velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo nacional, la probabilidad de precipitaciones para la noche del viernes se ubica entre el 40% y el 70%, con una temperatura estimada de 17°C. El viento soplará desde el sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Estas condiciones anticipan un cierre de jornada inestable, con posibilidades de tormentas y viento de considerable intensidad. Sin embargo, el pronóstico indica que las probabilidades de lluvia disminuirán progresivamente durante el sábado.

¿Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado?

Para el sábado 7 de noviembre, el SMN anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado durante la mañana y una mejora de las condiciones hacia la tarde.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13°C y el viento continuará soplando desde el sudeste, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Además, las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora, por lo que el viento seguirá siendo uno de los protagonistas durante las primeras horas del día.

Hacia la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 12°C. En tanto, la probabilidad de precipitaciones disminuirá a valores de entre el 0% y el 10%, aunque persistirán las ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Durante la tarde se espera una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que alcanzará los 19°C. El viento soplará desde el sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Para la noche, el organismo prevé cielo ligeramente nublado, una temperatura cercana a los 15°C y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidades de precipitaciones.

¿Hasta cuándo seguirá el viento en San Juan?

Según el pronóstico, las ráfagas más intensas se concentrarán durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, cuando podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

Aunque el viento continuará durante gran parte de la jornada, se espera que pierda intensidad progresivamente hacia la noche, cuando ya no se pronostican ráfagas significativas.

De esta manera, San Juan podría pasar de una noche con tormentas a un sábado con condiciones más estables, aunque con temperaturas frescas y presencia de viento.

Ante este panorama, se recomienda asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y mantenerse informado sobre las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.