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Tras el incendio, así quedó la casa donde vivían cuatro familias en Rawson

El siniestro sucedió en inmediaciones de las calles Tacuarí y 4 de Mayo y dejó a cuatro familias del Barrio 4 de Julio con pérdidas materiales. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El fuego provocó daños materiales y afectó a 4 familias. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Un incendio provocó daños prácticamente totales y dejaron a cuatro familias del Barrio 4 de Julio de Rawson con importantes pérdidas materiales. El fuego consumió gran parte de las pertenencias y de las estructuras de las casas, dejando un escenario de destrucción y una situación de extrema necesidad para los damnificados.

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