PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Policiales > Fotos
Tras el incendio, así quedó la casa donde vivían cuatro familias en Rawson
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Un incendio provocó daños prácticamente totales y dejaron a cuatro familias del Barrio 4 de Julio de Rawson con importantes pérdidas materiales. El fuego consumió gran parte de las pertenencias y de las estructuras de las casas, dejando un escenario de destrucción y una situación de extrema necesidad para los damnificados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Leídas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD