El Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicado en Rivadavia, reforzará su sistema de vigilancia tras el incendio intencional ocurrido a fines de abril. Sergio Cigana, director de Economía Circular, confirmó que proyectan instalar entre 16 y 20 cámaras para cubrir sectores que actualmente no quedan registrados, mientras continúa la investigación judicial para identificar a los responsables.

“En un primer momento se pudo comprobar que fue intencional. Las investigaciones siguen y, lamentablemente, todavía no se ha dado con las personas responsables”, señaló Cigana a DIARIO HUARPE. Sin embargo, manifestó su confianza en que el trabajo policial permita esclarecer el hecho en el corto plazo.

El funcionario explicó que el parque ya contaba con dispositivos de vigilancia, pero algunos sectores quedaron fuera de su alcance. Por eso, trabajan en la colocación de nuevos equipos en puntos estratégicos.

“En este momento, el proyecto está armado para colocar entre 16 y 20 cámaras, con características particulares, que estarán distribuidas en diferentes sectores del parque”, detalló.

Actualmente, el PTA tiene alrededor de 14 cámaras. Con la incorporación prevista, el sistema pasaría a contar con aproximadamente entre 30 y 36 dispositivos, según precisó Cigana.

Las dudas que dejó el incendio

Al referirse a las circunstancias del siniestro, el director remarcó la importancia de esclarecer cómo se inició el fuego y cómo alcanzó el área donde se acumulaban materiales reciclados.

“Lo particular es que el incendio se inició en la escombrera, a unos 800 metros del patio de acopio. No estaban en la misma dirección ni cerca uno del otro. Por eso, se deduce que fue intencional”, sostuvo.

Las pericias judiciales también determinaron que el incendio fue provocado y planificado. El fuego destruyó toneladas de cartón y plástico recuperados y procesados, materiales destinados a reincorporarse a distintos procesos productivos.

El impacto ambiental y económico

Cigana lamentó las consecuencias del episodio y recordó que el material afectado había sido recuperado mediante tareas de reciclaje. Además, advirtió sobre los efectos del humo en la población.

“Nunca pensás que alguien va a prender fuego materiales recuperados con tanto esfuerzo. El ambiente nos compete a todos: todos respiramos el mismo aire y un incendio de estas características nos perjudica”, expresó.

La investigación continúa sin responsables identificados públicamente. La instalación de nuevas cámaras apunta a reducir los puntos ciegos y fortalecer la seguridad de un predio clave para la recuperación de residuos en San Juan.