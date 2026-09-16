Tras el levantamiento, se reveló una fuerte verdad del futuro de Popstars

El retorno de Popstars, la competencia de canto que en el pasado dio origen a la banda Bandana, genero una elevada expectativa desde su anuncio. Tras su reciente desembarco en la pantalla, comenzaron las discusiones sobre si las cifras de audiencia alcanzaban los niveles previstos por las senales.

En ese contexto surgieron especulaciones sobre la preocupacion de Telefe por el rating y eventuales modificaciones en la grilla. De forma paralela, trascendio que Disney Channel retiraria la emision de su programación a pocos dias del debut.

Esa version fue difundida por Nacho Rodriguez en redes sociales. "Urgente. Levantaron Popstars. Finalmente el reality de canto fue sorpresivamente retirado del aire de la pantalla de Disney Channel", afirmo el periodista en su cuenta de X.

Ante esta situacion, los responsables de la produccion del programa desmitificaron de manera rotunda dicha informacion y sostuvieron que no existen cambios en la planificacion del proyecto. La competencia, que cuenta con Nico Vazquez en la conduccion y con Nicki Nicole, Angela Torres y Charlie Garcia como integrantes del jurado, mantendra sus emisiones a traves de Telefe y la plataforma Disney+.