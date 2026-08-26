Tras el padre, cayó el hermano de Tini Stoessel por el problema de plata

La cantante Tini Stoessel se encuentra en medio de una profunda preocupación debido a sospechas e interrogantes sobre la administración de sus ingresos y negocios, lo que la llevó a solicitar una auditoría formal a su padre, Alejandro Stoessel, y a su hermano, Francisco Stoessel. Ambos familiares dirigen la empresa encargada de su representación comercial, por lo que el manejo financiero desató una fuerte disputa interna.

Según trascendió en el programa televisivo LAM, las discrepancias contables son sumamente significativas. El panelista Pepe Ochoa reveló que los ingresos totales generados por el álbum titulado Futttura habrían alcanzado aproximadamente los 43 millones de dólares, sumando las ventas físicas y los shows realizados. De esa impactante suma, la artista habría percibido únicamente la cifra de 300.000 dólares, lo que encendió las alarmas de su entorno. Ante esta situación, el periodista citó la estructura de la firma y explicó que "Alejandro su familia son dueños de la empresa esta y por ende son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo".

La cantante busca esclarecer el destino de los fondos y ha planteado interrogantes directos y contundentes a su círculo íntimo. En ese sentido, se dio a conocer que ella quiere saber "¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero?". A su vez, mantiene dudas sobre el funcionamiento de la casa de streaming donde su padre figura como accionista, medio en el cual tanto Alejandro como Francisco son propietarios.

A estas inquietudes se suma la existencia de diversas propiedades inmuebles registradas a nombre de la artista, las cuales ella desconocía por completo y que estarían vinculadas a personas allegadas al entorno de su padre. Asimismo, se identificaron irregularidades en torno a una firma denominada AK Music, perteneciente a Aquiles Sojo, el mejor amigo de Alejandro. Dicha compañía cobró la totalidad de la pauta comercial y la publicidad del álbum de la intérprete, lo que motivó el reclamo directo de la cantante, quien se cuestionó "¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?".

La creciente inquietud de la estrella de la música radica en descubrir el paradero de una suma estimada en 70 millones de dólares que estarían faltando de su patrimonio acumulado, una situación sobre la cual aún no ha recibido explicaciones satisfactorias de parte de sus representantes. Para graficar esta situación, el periodista relató un llamativo episodio ocurrido de manera reciente: "Hace un rato, contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros".

Este escenario arrojó también una nueva perspectiva sobre hechos del pasado. Durante el año 2022, la artista había tomado la determinación de suspender una serie de conciertos programados debido a complicaciones en el estado de salud de su progenitor. Al respecto, Fefe Bongiorno aportó detalles adicionales y recordó: "¿Se acuerdan cuando ella suspendió esos shows por la salud del padre en 2022? Era porque realmente se necesitaba que él estuviera presente para firmar un montón de cosas, porque él era realmente responsable contractualmente...".