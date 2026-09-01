El retiro de Lionel Messi abrió una nueva etapa en la Selección Argentina y puso sobre la mesa otro interrogante importante: qué ocurrirá con Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato hasta fines de 2026 y su continuidad será uno de los temas centrales que deberá resolver la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La despedida del capitán, anunciada este lunes después de más de 20 años con la camiseta albiceleste, obliga a comenzar una renovación que tendrá al entrenador como una pieza fundamental. En ese contexto, desde la dirigencia existe la intención de que Scaloni siga encabezando el proceso.

El vínculo del técnico termina el 31 de diciembre y todavía no existe una renovación firmada. Sin embargo, según informó Olé, en la AFA quieren que continúe y consideran que su permanencia será clave para conducir la transición que comenzará sin Messi.

Scaloni lleva ocho años al frente del seleccionado mayor y construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección Argentina. Durante su conducción consiguió títulos y consolidó un grupo que tuvo a Messi como principal referente.

Ahora deberá afrontar un desafío completamente diferente: comenzar a construir una Selección sin el futbolista que durante más de dos décadas fue su máxima figura.

El contrato de Scaloni y una renovación por definir

El futuro del entrenador comenzará a tomar mayor protagonismo durante los próximos meses. Su contrato fue renovado después del Mundial de Qatar y se extiende hasta fines de este año, por lo que será necesario alcanzar un nuevo acuerdo para garantizar su continuidad.

La intención de la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia sería ofrecerle un nuevo vínculo y sostenerlo al frente del seleccionado durante el proceso que viene.

El propio Scaloni había evitado dar certezas sobre su futuro durante el Mundial 2026. En ese momento prefirió concentrarse en la competencia y postergar cualquier definición para después del torneo.

Con el Mundial terminado y la salida de Messi confirmada, el escenario cambió. La Selección comenzará rápidamente su etapa post-Messi y la continuidad del entrenador se convierte en una de las primeras grandes decisiones de ese nuevo ciclo.

Argentina volverá a jugar en la próxima ventana internacional, cuando dispute sus primeros compromisos sin el histórico número 10. Scaloni, mientras tanto, deberá comenzar a delinear la nueva estructura del equipo y definir junto con la AFA si seguirá siendo quien conduzca el camino de la Albiceleste.