El millonario robo sufrido por la joyería M&G en plena peatonal sanjuanina volvió a poner en el centro del debate la seguridad en el microcentro. Desde el lugar del hecho, la administradora del edificio Talacasto, Isabel Funes, expresó su preocupación y aseguró que comerciantes y vecinos conviven desde hace años con la falta de controles.

El robo ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando dos delincuentes ingresaron a la joyería tras abrir la puerta principal sin romper el vidrio. En apenas cuatro minutos sustrajeron más de 150 relojes de primeras marcas, platería y otras joyas, provocando pérdidas que superarían los $30.000.000. La Policía continúa analizando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Funes afirmó que la inseguridad no es un problema nuevo y cuestionó la escasa presencia policial tanto de día como de noche.

"Se vive muy mal, porque no podemos bajar en la noche, da miedo. No tenemos seguridad", sostuvo.

Tuvieron todo el tiempo del mundo", expresó con evidente enojo la propietaria. (Foto DIARIO HUARPE)

La administradora explicó que reside en el edificio desde 2006 y aseguró que, con el paso de los años, la vigilancia en la peatonal se fue reduciendo.

"No tenemos seguridad ni de día ni de noche. A veces hay algún policía por algún evento, pero la peatonal debería tener por lo menos dos efectivos permanentes en el centro", reclamó.

Según Funes, la falta de controles también repercute en la actividad comercial, ya que muchas personas evitan permanecer en la zona.

"La gente no quiere venir al centro. No se pueden sentar en las confiterías porque intentan robarles el celular o la cartera. Cada vez hay menos movimiento", expresó.

Respecto al robo que sufrió la joyería M&G, relató que su primera reacción fue acompañar a la propietaria del comercio, visiblemente afectada por las pérdidas.

"Traté de contener a la dueña. Son personas excelentes, muy trabajadoras. Me dicen que les robaron todo lo más caro y dejaron muy poco. Da mucha tristeza porque cuesta muchísimo mantener un local hoy en día", manifestó.

Funes también reveló que anteriormente presentó reclamos para solicitar mayores medidas de seguridad y una audiencia con las autoridades municipales, aunque aseguró que nunca obtuvo una respuesta.

"He presentado expedientes y pedido una audiencia con la intendenta, pero nunca me contestaron. Ya no pasa por mí, pasa por las autoridades. Quisiera que esto sirva para que no vuelva a ocurrir lo que está pasando", concluyó.

Por otra parte, Sonia Arena contó que por su lado que "hace muchos años que no vemos patrullaje durante la noche. Tuvieron todo el tiempo del mundo", expresó con evidente enojo.