La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, ubicada en pleno centro de San Juan, logró reunir $1.853.570 a través de una colecta solidaria iniciada luego del robo de aproximadamente $3 millones que sufrió el templo.

La campaña fue impulsada por allegados y fieles de la parroquia bajo el lema “¡Ayudemos a nuestra querida parroquia!”, con el objetivo de colaborar con la institución religiosa después del golpe económico sufrido por el robo de dinero correspondiente a limosnas y donaciones.

La cifra recaudada fue difundida este sábado a través de las redes sociales de la comunidad parroquial. Desde allí agradecieron a todas las personas que realizaron aportes y destacaron la respuesta de los vecinos y fieles ante la situación.

El robo ocurrió en una oficina

El hecho fue denunciado durante la tarde del jueves 6 de agosto en la Comisaría 3ª y quedó bajo investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La parroquia está ubicada en la esquina de Caseros y Rivadavia. Según las primeras informaciones, el robo se produjo en una oficina situada detrás del templo.

De acuerdo con fuentes judiciales, el delincuente o los delincuentes ingresaron al sector y violentaron un mueble para acceder al dinero que se encontraba guardado allí.

La situación fue descubierta por Nora Guevara, encargada de la administración. Al revisar las instalaciones, encontró un secreter violentado y constató que había desaparecido el dinero correspondiente a la recaudación.

Hasta el momento, no se pudo determinar con precisión cuándo ni cómo ingresaron los responsables. Una de las hipótesis que analiza la investigación apunta a que pudieron aprovechar que la parroquia permanece abierta para acceder al sector de oficinas sin ser advertidos.

La respuesta de la comunidad

El robo representó un importante perjuicio para las finanzas de la parroquia, pero la comunidad reaccionó rápidamente con una campaña de ayuda.

En pocos días, los aportes permitieron reunir casi dos millones de pesos, una cifra que representa una parte significativa del dinero sustraído y que permitió demostrar el acompañamiento de los fieles.

“La solidaridad de los fieles comenzó a hacerse sentir luego del millonario golpe que sufrió la Parroquia Nuestra Señora de La Merced”.

La colecta había sido anunciada con vigencia hasta el miércoles 12 de agosto y los aportes se realizaron mediante una cuenta de Mercado Pago. Desde la organización también solicitaron que quienes colaboraran enviaran el comprobante al número indicado en la convocatoria.

Mientras la investigación por el robo continúa, la respuesta de los fieles permitió amortiguar el impacto económico y acompañar a la comunidad religiosa en la recuperación del dinero perdido.